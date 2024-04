Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente avvenuto in serata sulla 131 in direzione Sassari.

Al km 60, all’altezza dello svincolo per Mogoro, due auto si sono scontrate frontalmente.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, una delle due vetture viaggiava contromano, l’impatto è stato inevitabile.

Sul posto il 118, con i due conducenti che sono stati trasportati in codice rosso in ospedale a Cagliari.

