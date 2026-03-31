Incidente a Sardara, nella rotatoria di via San Gavino: secondo una prima ricostruzione nello scontro laterale sono rimaste coinvolte due auto. Il bilancio è di tre feriti.

Il più grave, un uomo, è stato trasportato in codice rosso al Brotzu in elisoccorso. Un altro è stato portato in codice giallo al pronto soccorso di San Gavino, mentre una donna è finita sempre in codice giallo al Santissima Trinità.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, mentre le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

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