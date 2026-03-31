Sardara, incidente alla rotatoria: tre feriti, uno graveCoinvolte due auto: elisoccorso in azione per un trasporto urgente al Brotzu
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Incidente a Sardara, nella rotatoria di via San Gavino: secondo una prima ricostruzione nello scontro laterale sono rimaste coinvolte due auto. Il bilancio è di tre feriti.
Il più grave, un uomo, è stato trasportato in codice rosso al Brotzu in elisoccorso. Un altro è stato portato in codice giallo al pronto soccorso di San Gavino, mentre una donna è finita sempre in codice giallo al Santissima Trinità.
Sul posto è intervenuto il personale del 118, mentre le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.