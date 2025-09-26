

In un clima di grande cordialità il sindaco di San Gavino Monreale Stefano Altea ha incontrato nella sala consiliare del Comune il capitano Pasquale Rutigliani, nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Villacidro, al quale ha voluto formulare il più caloroso benvenuto a nome dell’intera comunità. «L'arrivo del nuovo ufficiale - rimarca il primo cittadino - rappresenta un momento importante per il territorio, che potrà contare su un rinnovato impulso nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità».

Il Comune e l’Arma dei Carabinieri (presente anche il luogotenente della stazione locale Sergio Passalacqua), nel segno della collaborazione istituzionale, hanno ribadito la volontà di proseguire e rafforzare quel rapporto di fiducia e vicinanza che da sempre caratterizza il servizio dei militari a favore della cittadinanza.

La sicurezza partecipata è ormai un valore imprescindibile e una responsabilità condivisa anche con la cittadinanza, una sfida quotidiana che i Carabinieri affronteranno anche a San Gavino con rinnovata determinazione per far fronte alle sfide del territorio.

In continuità con il tradizionale impegno di vicinanza ai cittadini, l’Arma dei Carabinieri continuerà a mantenere un dialogo costante con le istituzioni locali, orientando ogni iniziativa alla tutela della collettività e al rafforzamento del tessuto sociale. L’incontro di oggi tra il Comandante della Compagnia di Villacidro e il Sindaco di San Gavino rinnova le basi di una collaborazione solida e duratura, nella consapevolezza che solo unendo le forze tra istituzioni e comunità si possano creare le migliori condizioni di serenità e sviluppo.

