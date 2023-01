Dal carnevale alla mostra regionale dello zafferano passando per gli appuntamenti dell’estate.

A San Gavino la Pro Loco è sempre presente nelle principali manifestazioni del paese, offrendo il suo prezioso contributo per le attività che coprono tutti i 12 mesi dell’anno.

Ecco perché la presidente Antonella Caboni lancia un appello per l’arrivo di nuove forze: «Invitiamo tutti a partecipare alla vita della nostra associazione e in particolare rivolgiamo questo invito ai giovani perché abbiamo bisogno di forze nuove. Abbiamo appena avviato la campagna 2023 di tesseramento dei soci, destinata a persone e associazioni. Ci rivolgiamo a tutti i soci degli anni passati e anche a chi non si è mai avvicinato al mondo della Pro Loco e voglia collaborare con noi per dare energie nuove al nostro paese. Inoltre l'invito è esteso anche ad associazioni e attività produttive, che potranno usufruire gratuitamente anche della nostra piattaforma online per farsi conoscere e dare visibilità alle proprie iniziative».

I locali della Pro Loco si trovano nel cuore del paese nella centrale piazza della Resistenza e i volontari si trovano nella sede dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19. Anche l’ultima manifestazione organizzata dalla Pro Loco, la calza della Befana più lunga della Sardegna, ha avuto un grande successo.

© Riproduzione riservata