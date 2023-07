Un mazzolino di rose e viole in una mano. Nell’altra, una pianta in vasetto. E non sono stati i fiori di campo ad attirare l’attenzione dei carabinieri di Sardara, quando hanno visto passeggiare in via Vespucci un disoccupato cinquantanovenne, noto ai loro uffici.

Lo hanno fermato. E hanno scoperto che stava trasportando canapa indiana: un piccolo esemplare, che avrebbe dato i suoi frutti (o meglio, le sue infiorescenze) in futuro.

I militari hanno deciso di approfondire la questione, con la perquisizione dell’abitazione dell’uomo: qui c’erano altre dieci piantine di cannabis.

Il materiale è stato sequestro e a breve verrà distrutto. Per il cinquantanovenne, invece, è scattata la denuncia per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata