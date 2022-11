Il primo giorno di pioggia battente ha rivelato che i problemi di infiltrazioni che si trascinano da alcuni anni al Liceo Piga di Villacidro sono tutt'altro che risolti.

Già il 18 ottobre dello scorso anno gli studenti del Piga avevano scioperato, arrivando a Sanluri nella sede della Provincia, per chiedere interventi urgenti sulla questione infiltrazioni. Gli studenti hanno rilevato questa mattina all'arrivo in aula le condizioni dei bagni al secondo piano, in cui già alcune aule sono inagibili a causa delle profonde infiltrazioni, problematica che si acuisce con le piogge.

L'augurio di studenti, famiglie e del personale scolastico è che la Provincia intervenga quanto prima per garantire la sicurezza e l'agibilità completa della struttura.

