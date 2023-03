Una donna ha riportato ustioni alle braccia a causa di un incendio divampato mentre cambiava la bombola di una stufa a gas.

L’incidente è avvenuto questa mattina in casa di una pensionata di Furtei. Oltre alla donna - che lavora come badante e per la quale è stato disposto il ricovero in ospedale a causa delle bruciature riportate mentre portava in cortile la bombola in fiamme per evitare il peggio - anche la padrona di casa e la figlia sono dovute ricorrere alle cure dei medici per l’intossicazione provocata dal fumo che ha invaso la cucina.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118.

