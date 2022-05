Ricevuto l’anticipo per la vendita di un oggetto pubblicizzato su un noto social network, è sparito e non ha neanche mai spedito la merce. La vittima dell’ennesima truffa è un cittadino che si era rivolto ai carabinieri di Furtei.

I militari hanno ricostruito la vicenda: un 39enne residente a Sant’Anastasia (Napoli) aveva inserito online una proposta di vendita per una macchina industriale “pressatrice multistrato”, il sardo aveva risposto e, come da accordi, versato su una Postepay l’importo di 420 euro. Poi però non ha ricevuto l’oggetto né l’autore del raggiro si è fatto più trovare. Il 39enne è stato identificato dai carabinieri seguendo il flusso del denaro anche grazie alla collaborazione dell’istituto di credito interessato e dei colleghi campani, e infine denunciato.

(Unioneonline/s.s.)

