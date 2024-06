Giornata di riflessione sul sociale e sull'importanza del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori del terzo settore oggi a Villacidro, nel cortile interno dell'ex Mulino Cadoni in cui la cooperativa La Clessidra ha scelto di festeggiare i suoi primi 25 anni di attività.

Nata nel 1999 da un'esperienza in ambito parrocchiale e sotto la guida di don Angelo Pittau, da sempre impegnato in progetti e iniziative a favore degli “ultimi”, comincia i suoi primi passi da cooperativa grazie all'impegno di otto socie e un socio fondatori, partendo dai servizi per anziani per arrivare, nei primi anni Duemila, ai servizi per famiglie e prima infanzia, senza mai abbandonare la prima vocazione.

«Sono stati 25 anni di crescita continua, di sperimentazioni in diversi ambiti dei servizi alla persona – racconta Dimitri Pibiri, il presidente della cooperativa -. Nasciamo con i servizi rivolti alla cura degli anziani, ampliandoci poco dopo ai servizi per la prima infanzia e nido, di cui oggi siamo leader in Sardegna: gestiamo molteplici coordinamenti pedagogici territoriali e servizi educativi a minori e famiglie».

«Quando ho iniziato non sapevo nulla del mondo della cooperazione – continua Pibiri - ma la sinergia fra noi e la voglia di costruire dei progetti utili alla comunità ha fatto sì che piano piano questa diventasse la mia occupazione principale. Di base c'era una vocazione per il sociale. Per questo il progetto, nato quasi 'per caso' dalla richiesta di aiuto di un'amica, da allora è diventato la mia strada».

Oggi La Clessidra è una realtà cooperativa che conta 130 soci, oltre 400 dipendenti, il 90% dei quali sono donne, a sottolineare l'attenzione che i primi soci hanno sempre avuto per la conciliazione vita – lavoro, grazie a cui ha ottenuto la certificazione sulla parità di genere e la Family Audit.

La giornata di oggi si è aperta alle 11 con la tavola rotonda dal titolo “Costruttori di comunità” in cui si è discusso del ruolo del terzo settore nel creare nuove possibilità e coesione sociale nei contesti che talvolta vengono tenuti al margine dall'economia e dalla politica. Durante il dibattito, moderato da Andrea Lorenti (amministratore della società Poliste) e coordinato dalla giornalista Marinella Arcidiacono, sono intervenuti oltre al presidente de La Clessidra Dimitri Pibiri, Stefano Granata (presidente nazionale di Federsolidarietà), Vittorio Pelligra (docente di Scienze economiche e Statistica dell'Università di Cagliari), Daniela Sitzia (direttrice Anci Sardegna) e Manuela Murru (Centro Regionale di Programmazione).

La giornata dedicata all'anniversario e alla storia della cooperativa sociale proseguirà stasera alle 16:30 con dei laboratori di musicoterapia per bambini curati da Veronica Maccioni e Ottavio Farci e con lo spettacolo teatrale “Il viaggio di sabbia” alle 18, un racconto in parole suoni e canzoni ideato e portato in scena da Giuseppe Diana e musicato da Ignazio Pepicelli Sanna.

