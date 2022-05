Doveva ancora scontare 1 anno e sei mesi di reclusione in carcere per atti persecutori, ma è stato sorpreso per le strade di Furtei dai carabinieri dell'Arma locale.

Protagonista un 61enne disoccupato e con diversi precedenti a carico, che percepisce, fra l’altro, il reddito di cittadinanza indebitamente.

L'uomo al termine dei necessari adempimenti di legge è stato portato in carcere a Uta dove dovrà scontare il residuo di pena.

Segnalato il caso anche all’Inps per la revoca del reddito non dovuto.

