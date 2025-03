Si era temuto il peggio. Ma Riccardo Pittau sta meglio: oggi dall’ospedale ha pubblicato sui social una foto che ritrae l’abbraccio con la figlioletta, tre settimane dopo il terribile incidente che gli aveva provocato gravi traumi.

Il dramma era iniziato durante la gara regionale di motocross nell'arena di Gonnesa durante la competizione riservata alla categoria Mx1. Pittau, 20 anni, di Guspini, che in quel momento era al comando della corsa, ha affrontato una curva, per poi fare un salto e atterrare a bordo pista. È stato allora che la sua Honda 450 gli è scivolata via e lui è rimasto immobile sullo sterrato: dopo i primi tentativi di rianimazione sul posto e la stabilizzazione, è stato trasportato con l'elisoccorso al Brotzu.

Qui è stato intubato e le sue condizioni sembravano disperate. Ma il giovane ha dimostrato di avere la tempra forte. Già nei giorni scorsi aveva mandato segnali di positività. E oggi la foto con la sua piccola.

