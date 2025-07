«Ieri abbiamo vissuto momenti drammatici, spavento, angoscia. Vedevamo il fuoco avvicinarsi all’abitazione molto velocemente».

A parlare è Salvatore Loru, ex allevatore di Villacidro. La sua famiglia è una delle tante evacuate per l’inferno di fuoco che si è scatenato ieri nelle campagne, un grosso incendio partito da una cunetta della ex 196 all’ingresso del paese che, alimentato dal forte vento, si è esteso devastando aziende agricole e boschi.

«Sono venuti i carabinieri e ci hanno fatto evacuare, poi il vicesindaco con l’assessore per prendere le bambine. Per fortuna ci hanno messo in sicurezza», spiega Loru.

Ora la conta dei danni: «Da quantificare ancora, ma sono molto gravi. Distrutto un uliveto, molte querce, piante di pere, la macchia mediterranea, penso che qui ora sarà anche vietato il pascolo», spiega sconsolato.

Sono ancora in corso le operazioni di bonifica, ripartite stamattina con un elicottero proveniente da Villasalto dopo le riaccensioni di alcuni focolai.

