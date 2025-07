A San Gavino è tutto pronto per la quarta edizione del carnevale estivo. Un’importante novità sperimentata per la prima volta tre anni fa e che ora si ripete su iniziativa della Pro Loco, del Comune in collaborazione con alcuni gruppi storici che ogni anno presentano il carro allegorico in cartapesta alle tradizionali sfilate di carnevale.

Neppure il caldo e l’umidità fermeranno la voglia di far festa dei figuranti che oggi sabato 12 luglio a partire dalle 19 (con partenza in via Roma dalla piazza dei giardinetti) fino a tarda sera seguiranno i carri della musica dei gruppi Rewind, Fibra Ottica e La Maschera. In prima linea ci sono i volontari della Pro Loco, coordinati dalla dinamica presidente Antonella Cabon: «Come associazione abbiamo intenzione di preparare dalle 700 alle 1000 frittelle che saranno distribuite gratuitamente tra la gente in piazza della Resistenza. Il carnevale estivo vuole essere la festa di tutti e ci invita al divertimento in attesa della prossima edizione della tradizionale sfilata dei carri». Alla fine nell’area vicino al Convento la festa si concluderà in un’area dove ci sarà tanta musica, balli e i punti ristoro dei carristi.

È entusiasta l’assessore alla cultura e spettacolo Riccardo Pinna: «Il carnevale estivo sangavinese è ormai una manifestazione consolidata, frutto della passione e della creatività dei nostri carristi, attesa e partecipata da tutta la comunità. Quest’anno, con piacere, registriamo il coinvolgimento di nuovi soggetti, segno di un entusiasmo contagioso che cresce. Come amministrazione abbiamo scelto di sostenere concretamente questo evento, destinando ulteriori fondi alla Pro Loco per rafforzare l’organizzazione e valorizzare lo spettacolo. Il format resta quello collaudato: una sfilata festosa lungo via Roma, che si conclude nella zona del Convento tra musica, balli e divertimento fino a tarda sera».

