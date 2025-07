È partito da una cunetta della ex 196 all’ingresso di Villacidro l’incendio che ieri ha devastato aziende agricole e boschi e messo in fuga decine di famiglie. Ancora in corso le operazioni di bonifica, ripartite stamattina con un elicottero proveniente da Villasalto dopo le riaccensioni di alcuni focolai.

Carlo Puddu, comandante della Polizia Municipale, ha salvato un bimbo di 15 mesi da una casa circondata dalle fiamme. Con lui c’erano i genitori, gli zii e i nonni, che mandano avanti da una vita un’azienda agricola devastata dal rogo: «Fuoco ovunque, ci siamo detti o la va o la spacca», il suo racconto.

Pochi chilometri più in là, a Serramanna, l’incendio ha interessato la zona ovest. E ancora, la Statale 130 bloccata per due ore e mezza, con momenti di paura per centinaia di automobilisti durante i roghi che si sono sviluppati tra Uta, Villaspeciosa e Decimomannu.

Ora è il momento della conta dei danni, ma anche della massima attenzione. Perché c’è un’altra giornata di allerta, in diverse aree dell’Isola arancione.

