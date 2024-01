Si sono tenute a Guspini, nella sala consiliare storica del comune, le cerimonie di premiazione dei ragazzi che si sono distinti nelle discipline sportive, e nel percorso scolastico relativamente all'anno appena trascorso.

La premiazione, per "Onore al Merito Scolastico", ha evidenziato il talento di tre studenti della Scuola secondaria di primo grado. Giuseppe Porcu, Martina Casti e Giuseppe Tuveri sono stati premiati per i loro eccezionali risultati nei giochi matematici e al premio letterario Piga. Inoltre, Miriam Floris è stata onorata per la sua laurea con 110 e lode in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Nel "Merito Sportivo", sono stati premiati atleti che hanno portato onore a Guspini a livello nazionale. Elena Kuznetsova e Alice Maria Meloni hanno ricevuto riconoscimenti per le loro prestazioni straordinarie nel Tennistavolo, con la squadra femminile under 11 classificatasi al secondo posto a livello nazionale, mentre Enrico Spano dell'Unione ciclistica Guspini si è classificato al secondo posto al Campionato italiano di Trials e al primo posto nella 6^ prova di Coppa Italia Trials.

I giovani premiati al merito sportivo (foto concessa)

Francesca Tuveri, assessora alla Cultura, ricordando le parole di Gramsci, ha sottolineato il significato profondo della parola "Merito": «Merito in latino significa dono. Non è il successo o una competizione, non è aver goduto di migliori opportunità rispetto ad altri o ad altre, non è il principio ordinatore di una società che utilizza il talento come legittimazione morale della disuguaglianza. Merito è un percorso spesso difficile, è una combinazione di fatica e ingegno in questo caso messi a correre per lo studio, il ponte più prezioso verso il futuro, un vero e proprio lavoro sia fisico che intellettuale».

L'assessore allo Sport, Marcello Fanari, ha evidenziato che «quest'anno, avendo elevato la soglia di accesso al riconoscimento, tre atleti si sono dimostrati competitivi a livello nazionale. Spero che l’impegno dell’amministrazione per il miglioramento delle attrezzature e degli spazi sportivi sia accompagnato dai successi degli atleti Guspinesi».

La finalità dell’iniziativa “Onore al Merito Sportivo”, oltre alla premiazione pubblica, è la pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Guspini, in maniera permanente, dei nominativi degli atleti e delle società che si sono contraddistinti per il merito sportivo facendosi portabandiera dei colori del paese.

