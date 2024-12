Un giovane di Gonnosfanadiga che coltivava marijuana in casa è finito in manette per detenzione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, nel corso di normali controlli notturni, hanno notato il 23enne muoversi con fare sospetto in via Vico I Nazionale e lo hanno fermato per un controllo. Visto che era in possesso di una minima quantità di sostanza stupefacente hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione del giovane.

E lì hanno trovato 92 grammi di marijuana e poco meno di 3 grammi di hashish. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato bilancini di precisione, un telo termico e due lampade UV impiegate per la coltivazione indoor, un vasetto con semi di cannabis e vario materiale per il confezionamento.

Il giovane è stato sottoposto ai domiciliari. Proseguono le indagini per accertare eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altre attività illecite nella zona.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata