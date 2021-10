Due diciassettenni, uno di Nuoro e l'altro di Cagliari, entrambi gravati da precedenti denunce e ben conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati a Furtei dai carabinieri della stazione locale in quanto identificati come i protagonisti, lo scorso aprile, di un tentativo di incendio ai danni di due distributori automatici del posto.

Secondo la ricostruzione dei militari, confermata dall'analisi del traffico telefonico e dalla verifica delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, i due ragazzi, forse per macabro divertimento, avrebbero provato a dar fuoco ai due distributori automatici di sigarette e bevande che si trovano in via Circonvallazione, di proprietà di un commerciante 48enne di Villanovaforru.

(Unioneonline/v.l.)

