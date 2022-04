Una 37enne di Serramanna è stata denunciata a Serrenti dai carabinieri di Gesturi per guida sotto l’influenza dell’alcol.

I militari sono intervenuti sul posto in cui un cittadino aveva segnalato un incidente: la donna, al volante dell’auto del padre, aveva sbandato schiantandosi frontalmente contro una Toyota Yaris guidata da una 22enne. Le due conducenti sono state soccorse dal 118 e portate in codice giallo all’ospedale Brotzu di Cagliari: avevano lievi traumi e non sono in pericolo di vita.

Effettuati gli accertamenti etilometrici, la 38enne è risultata positiva per un valore di 1,10 grammi per litro, la patente le stata ritirata.

