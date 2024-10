Era alla guida di un’Alfa Romeo Gt quando in carabinieri, questa notte, lo hanno fermato in piazza Porta Nuova, a Sanluri: così è iniziata una luna catena di guai per un operaio ventitreenne del centro del Medio Campidano.

Da una prima perquisizione sono emersi trenta grammi di marijuana. I militari hanno così deciso di sottoporre il giovane al test antidroga. Ma lui si è rifiutato.

L'operazione, però, non si è fermata qui. I carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione all'abitazione del giovane: hanno trovato altri 23 grammi di marijuana, un piccolo quantitativo di cocaina, alcuni semi di cannabis, e due cartucce calibro 12 detenute illegalmente. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato.

L'epilogo della vicenda ha visto la denuncia dell’operaio per detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di munizioni e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. A queste accuse si è aggiunta anche la sanzione amministrativa del ritiro della patente di guida.

