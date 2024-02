È stata colpita più volte fino a crollare a terra, sul pavimento, ormai senza vita. Sangue e morte, ieri sera intorno alle 22,30 a San Gavino.

Un uomo di 43 anni, paziente psichiatrico, avrebbe aggredito la madre, Maria Atzeni, vedova 76enne. È successo nella loro abitazione, in via Tiziano, rione non lontano dal centro del paese.

A trovare il corpo della donna è stato l'altro figlio al suo rientro a casa. La madre era riversa a terra in soggiorno, con evidenti segni di percosse, soprattutto in testa. Intorno suppellettili e arredi divelti. Immediato l'allarme.

Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari e i militari della Compagnia di Villacidro.

Il 43enne è stato interrogato fino a tarda notte in caserma. L'uomo, con problemi psichici e un passato di tossicodipendenza, potrebbe aver aggredito la madre durante un litigio. I militari hanno ascoltato anche il fratello del 43enne, che ha trovato il corpo della madre e ha dato l'allarme.

