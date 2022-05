Un 28enne di Guspini, disoccupato, è stato arrestato oggi dai carabinieri della stazione locale perché trovato in possesso, durante una perquisizione domiciliare, di 458 grammi di marijuana, 4 dosi di cocaina, 2 piante di canapa indiana, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e la somma di denaro in contanti pari a 10.300 euro, ritenuta verosimile provento di attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 28enne si trova ora in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.

(Unioneonline/v.l.)

