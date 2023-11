Allarme ieri sera per un cercatore di funghi in difficoltà sul versante sud del Monte Arcuentu (Arbus). L’uomo, per via delle condizioni meteo avverse, ha perso l’orientamento e non era in grado di tornare alla sua auto.

Sul posto, dopo l’allerta arrivata alla centrale operativa del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è intervenuta una squadra composta da 7 tecnici delle stazioni di Cagliari e Iglesias, compreso un medico. Le ricerche del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico sono state effettuate anche attraverso l’uso di un drone dotato di una fotocamera termica. Lo strumento, guidato da un pilota del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, ha consentito alla squadra di raggiungere più agevolmente il disperso e di effettuare la valutazione medica per verificarne le condizioni di salute prima di riaccompagnarlo alla macchina.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri.

