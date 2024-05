Li biasimavano quando erano all’opposizione, li utilizzano adesso che governano la Regione: il ricorso ai medici in affitto (85 euro l’ora, con una spesa annuale di 10 milioni) per non chiudere i pronto soccorso della Sardegna da parte dell’assessorato regionale alla Sanità targato M5s innesca la polemica.

Se ieri un pezzo della maggioranza con Francesco Agus dei Progressisti («Quella procedura è da bloccare subito») ha sollevato più di un dubbio, oggi la parola passa al centrodestra, che era stato contestato proprio per aver privatizzato un pezzo dell’assistenza medica in emergenza.

«Ci risiamo, anche in sanità, benché accusino il centrodestra di aver lasciato macerie, la presidente Todde e la sua maggioranza dimostrano di non avere idee in discontinuità con il passato e continuano a copiarci», è la nuova stoccata di Fausto Piga, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e tra i banchi della maggioranza nella scorsa legislatura.

«Quando abbiamo istituito la figura del medico in affitto o a gettone», spiega Piga, «l'abbiamo fatto con la coscienza a posto e senza alternative, con l'unico obiettivo di fronteggiare la carenza di medici e di evitare la chiusura di ospedali e pronto soccorso. Sia chiaro», precisa l'esponente di Fratelli d'Italia, «pagare di più un medico privato a gettone rispetto ad una guardia medica o un medico del sistema pubblico che svolge analoghe mansioni, l'abbiamo sempre ritenuto un'ingiustizia e non ci ha mai reso fieri, tuttavia quella dei medici in affitto, all'epoca è stata una soluzione immediata d'emergenza».

Di contro, ricorda Piga, «il Movimento cinque stelle ha sempre fatto barricate: parlavano di “svalutazione della salute pagata a carissimo prezzo da tutti i sardi”, di “nessuna strategia per rendere appetibile il lavoro nei nostri ospedali”. Allora i grillini strillavano dai banchi dell'opposizione, tuttavia oggi in maggioranza ci copiano, confermando ancora una volta di essere senza idee e voltagabbana con i cittadini».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata