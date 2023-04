Centocinquanta metri di rete metallica alle pendici del Monte Arci, in un’area boscata nel territorio di Marrubiu, fissata tra la vegetazione con spago e fil di ferro. Questo il ritrovamento della Forestale in località Ceddus: una pratica di caccia illecita, utilizzata per catturare animali selvatici in mezzo alla foresta, in particolar modo cinghiali.

La preda, infatti, è così costretta a dirigersi in appositi varchi, dove si posiziona il bracconiere, riducendo al minimo il numero delle persone coinvolte nella battuta. Il posizionamento della rete metallica, ancor più grave in periodo di silenzio venatorio, è da ritenersi molto pericoloso anche per chi passeggia in montagna, soprattutto in caso di incendi.

Per questo motivo il personale della Stazione Forestale di Marrubiu l’ha immediatamente rimossa e posta sotto sequestro, invitando alla segnalazione al numero verde 1515 di tutte le situazioni ritenute illecite, oltre a qualsiasi elemento utile per individuare i trasgressori.

