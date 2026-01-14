Piazza Maxia, via Arezzo, il parco di via Cagna, via Fracastoro, via Malpighi e via Fermi: è lunga la lista degli angoli di Cagliari dove, negli ultimi giorni, sono stati rinvenuti bocconi avvelenati. Involucri di carne o altri alimenti che nascondono una trappola mortale, pensata per colpire cani, gatti e uccelli, ma che rappresenta un pericolo serio per chiunque, soprattutto per i bambini.

Non si tratta più di episodi isolati. A denunciarlo è l’associazione nazionale Earth Odv, che ha raccolto numerose segnalazioni di esche avvelenate abbandonate nelle strade cittadine, ma anche all’interno di un cortile privato e nelle immediate vicinanze di un asilo.

«È doveroso ricordare che avvelenare un animale è un reato penale – sottolinea l’associazione in una nota – e la presenza di veleni o sostanze tossiche disperse nell’ambiente rappresenta un grave rischio per la popolazione umana, oltre a causare contaminazione ambientale e danni al patrimonio faunistico». A destare ulteriore allarme è anche «l’assurda abitudine di alcune persone di spargere veleno in polvere lungo strade, ingressi e marciapiedi».

«Si continua a ignorare la reale gravità del fenomeno e le pesanti conseguenze per chi si macchia di questi reati», dichiara Leila Delle Case, responsabile territoriale di Earth Odv. «Il problema è sotto la lente del Ministero della Salute, che ha attivato un portale nazionale interattivo per l’informatizzazione dei casi denunciati e il monitoraggio costante della situazione, a supporto sia dei cittadini sia delle autorità competenti».

L’associazione ricorda inoltre l’esistenza di un’ordinanza ministeriale contingibile e urgente che vieta l’utilizzo e la detenzione di esche e bocconi avvelenati e che coinvolge attivamente sindaci, veterinari, Asl, Prefetture e proprietari di animali vittime di avvelenamento. «Il sindaco ha obblighi precisi – conclude Delle Case –: avviare un’indagine, procedere alla bonifica e alla tabellazione delle aree interessate e intensificare i controlli».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata