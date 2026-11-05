Il peggio è stato evitato, ma è stata comunque una giornata complicata per i Vigili del fuoco che operano nella zona orientale della Sardegna. Dal primo pomeriggio sono decine gli interventi effettuati per via del maltempo che ha colpito la costa est dell’Isola.

Numerosi gli allagamenti di case, scantinati ed esercizi commerciali causati dalle forti piogge a Golfo Aranci, Porto Cervo e Arzachena. A Golfo Aranci – dove sono caduti 173 mm di acqua –sono intervenuti anche i sommozzatori che, oltre ad aiutare gli automobilisti in grossa difficoltà, hanno trasportato un ultracentenario dal piano terra ai piani superiori di una casa di riposo.

Se a nord ha operato il comando provinciale di Sassari, un po’ più a sud è toccato a quello di Nuoro, che ha operato tra i comuni di Siniscola e San Teodoro, dove pure numerose strade e abitazioni hanno subito allagamenti.

A Porto Ainu, Budoni, un automobilista intrappolato in auto per il rapido innalzamento del livello dell’acqua è stato messo in salvo dai soccorritori fluviali.

Alle 19.30 sono ancora diversi gli interventi in coda. Le operazioni di soccorso, prosciugamento e messa in sicurezza del territorio proseguono senza sosta.

(Unioneonline)

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