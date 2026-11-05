È stata una leggera, minima, deviazione del vento proveniente da sud a risparmiare oggi uno scenario da incubo alla zona orientale della Sardegna, dove ieri era scattata l’allerta rossa della Protezione civile regionale che aveva portato alla chiusura di scuole e parchi in decine di Comuni.

Il fronte temporalesco, ancora attivo in queste ore, è rimasto per tutta la notte a 30-40 chilometri dalla costa, scaricando in mare gran parte della pioggia. Così l’allerta è stata declassata: prima ad arancione, poi con un ultimo bollettino emanato prima delle 14, a gialla.

Secondo le previsioni, lo scirocco avrebbe dovuto puntare dritto sulla Sardegna dal Canale di Sicilia. Il flusso, invece, è arrivato da sud-ovest per poi piegare verso nord-est sulla Gallura, di fatto scavalcando l'Isola: questa debole flessione ha tenuto alla larga la linea temporalesca che ha stazionato al largo per molte ore. Se la stessa quantità di pioggia fosse caduta nei centri abitati durante la notte, sottolineano i meteorologi dell'Arpas, l'impatto stamattina sarebbe stato ben più grave.

Secondo le stime basate sulle rilevazioni radar, erano attesi circa 50 millimetri l'ora dalle 18 di ieri per tutta la notte e fino a stamattina, quando la perturbazione si è avvicinata al tratto fra il Golfo di Orosei e la Gallura: qui i meteorologi dell'Arpas, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ne hanno potuto misurare l'intensità.

I dati rilevati da Arpas

Le precipitazioni, comunque, non sono mancate. Il picco si è registrato a Golfo Aranci, dove la stazione Arpas ha rilevato (dato aggiornato alle 14) 173 millimetri di pioggia in sei ore, il doppio di quella che ci si aspetta in un mese nel periodo tra ottobre e novembre.

Le stazioni pluviometriche hanno registrato a Loiri Porto San Paolo 59 millimetri, a Siniscola 49, a La Maddalena 46, a Budoni una cinquantina. Molti meno ne risultano a Olbia, dove a San Pantaleo sono stati rilevati venti millimetri e a Murta Maria una decina di millimetri; nessuno al porto. Non è piovuto neppure a Nuoro.

Le previsioni

Nelle prossime ore sono possibili rovesci isolati sulle coste della Gallura. La perturbazione principale, che ora si trova tra Francia e Spagna, comincerà a muoversi verso est e in serata si dirigerà verso la penisola senza interessare la Sardegna. Dunque, non sono previste altre situazioni critiche nei prossimi giorni.

(Unioneonline)

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