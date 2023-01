Molti paesi della Sardegna si sono svegliati questa mattina sotto una soffice coltre di neve. I fiocchi bianchi hanno fatto capolino anche poco sopra i 500 metri di altitudine ad esempio sulle colline di Silius. Ma in particolare è la Barbagia l’area in cui si registrano fenomeni più consistenti: dalle montagne del Nuorese fino alla Barbagia di Seulo e all’altopiano della Giara, ad Aritzo, Gavoi, Tonara, Sadali, Laconi ed Esterzili – con le scuole che sono rimaste chiuse e domani lo saranno anche Arzana, Buddusò, Macomer, Sorgono, Nulvi, Tempio Pausania. A Fonni, oltre alle scuole e all’asilo nido, porte sbarrate al centro disabili - con qualche spruzzata di fiocchi bianchi anche a Villanova Tulo.

Le temperature nell’Isola subiscono l’ondata del grande freddo e sono calate di 4-6 gradi rispetto ai giorni scorsi.

VILLAGRANDE STRISAILI:

L’aria gelida ha provocato un'intensa grandinata in Costa Smeralda. I chicchi di ghiaccio sono caduti anche ad Arzachena ma si sono sciolti quasi subito con i primi raggi di sole.

A Cagliari il termometro stamattina segnava fra i 3 e i 4 gradi, rispetto ai 9-10 di ieri.

In considerazione della situazione meteo, e in base agli avvisi della Protezione civile che segnala per la parte meridionale della Sardegna venti di burrasca con raffiche sino a tempesta, anche il capoluogo è interessato da un’allerta di livello giallo (criticità ordinaria).

«Pertanto – informa il Comune -, nell'area di Pirri, spesso soggetta ad allagamento, dalle ore 0.00 alle ore 23.59 di venerdì 20 gennaio 2023 è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. In alternativa è consigliato l'utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale “G. Sicbaldi” di via Roberto Pisano».

