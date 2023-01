Dopo l'allerta meteo diramata nel pomeriggio dal centro funzionale Settore Meteo della Regione, con la quale vengono segnalate condizioni meteorologiche con fenomeni di gelo per domani, il sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis, ha firmato un’ordinanza che impone la chiusura delle scuole. Nel provvedimento si legge: “Considerato che tali previsioni determinano la probabile impraticabilità delle strade con conseguenti difficoltà di disagio e pericolo per la pubblica incolumità, ossia integrità fisica della popolazione, nonché disagi per il transito veicolare, si ritiene necessario provvedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle scuole dell'infanzia, asili nido del comune di Tempio Pausania per il giorno 20 gennaio 2023, salvo proroga”.

Sul Limbara la neve è comparsa da ieri. Per ora non si segnalano disagi per la circolazione stradale

