Le carenze sanitarie nel territorio sono diventate croniche. Una dura vertenza, portata avanti in questi anni dal comitato per la difesa della salute del Marghine, che finora non ha trovato risposte plausibili. La drammatica situazione sarà al centro di un confronto tra le istituzioni locali, i medici e i vertici dell'Asl, che si terrà venerdì (inizio ore 17) a Macomer, nelle ex caserme Mura (Centro culturale Unla), organizzato dal comitato per la difesa della salute del Marghine e dalla associazione Nino Carrus.

Introdurranno l'incontro Rosanna Carboni, presidente dell'associazione Nino Carrus, Francesco Nieddu, coordinatore del comitato per la difesa della salute del Marghine, il sindaco di Macomer, Antonio Succu, con gli interventi di Silvia Cadeddu, presidente del distretto socio sanitario del Marghine, Laura Foddai, medico di medicina generale, in prima linea nel territorio, Gian Pietro Arca, presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine e Giovanni Maria Soro, direttore operativo centrale di Ics Maugeri. Le conclusioni sono affidate a Paolo Cannas, direttore generale della Asl di Nuoro. Coordina il dibattito Danilo Lampis.

«La nostra è una battaglia di civiltà», dice Rosanna Carboni, «tutti i cittadini devono godere dei diritti sanciti dalla costituzione ed avere pari opportunità, indipendentemente dal luogo dove si nasce e dove si scegli di vivere».

