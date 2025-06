Un pluripremiato pasticcere e maestro della lievitazione per un’altra estate in Sardegna: è lo chef Andrea Tortora, che firmerà lievitati e gelati artigianali dell’hotel Abi d’Oru, nel Golfo di Marinella, da quest’anno non solo per i clienti della struttura ma anche in versione take-away.

Fra le creazioni di Tortora, “Praline al cioccolato fondente con inserto di toffe al caramello”; “Tarte al cacao con biquit e croccantino nocciola alla base, ganache fondente e fava tonka, inserto di gelè al lampone e chantilly al cioccolato jivara” e non mancano le monoporzioni, dalla “Cheesecake mono con base crumble al digestive integrale, mousse creme fraichê, creme cheese, lime, vaniglia, inserto di gelè all'albicocca e gel all'albicocca come topping” fino alla “Lemon tarte moderna”. Anche il classico, immancabile tiramisù trova il suo spazio nell'offerta, servito in coppette in metallo dal gusto retrò.

Fra le altre novità anche il miele che “fa bene” e “fa del bene”, proveniente cioè da aziende che partecipano al progetto GICOIAS, iniziativa che impiega persone con disabilità mentale nella produzione di miele rigorosamente biologico. Cinque le diverse tipologie di prodotto, che viene offerto ai clienti con la nuovissima “Carta dei Mieli”. Un’attenzione, dunque, alla valorizzazione delle attività locali che si ritrova anche nella scelta delle farine di grani antichi sardi, ottenute senza intensificare e stressare la filiera. E poi focus sulla sardità e le ricette antiche che la famiglia stessa alla guida dell’hotel ha ereditato dalla nonna Maggiorina.



Fra le coppe gelato torna la coppa Abi d'Oru – in sardo Ape d'Oro - gelato alla ricotta sarda e miele con topping di miele di acacia di produzione dell'hotel. Per i bambini ospiti dell'hotel la possibilità di gustare il gelato appena arrivati: accanto al peluche a forma di ape che trovano sul lettino, quest'anno potranno aprire una busta dove è contenuta la "Moneta d'oro del gelato", che i piccoli potranno subito andare a scambiare con il primo gelato omaggio della loro vacanza.

