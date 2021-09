La Sardegna sta per raggiungere l’importante traguardo del 90 per cento di immunizzati contro il coronavirus nella fascia dai 12 anni in su, poco oltre 1,2 milioni di residenti.

In termini assoluti le persone vaccinate sono 1.103.984 (1.060.070 con doppia dose e 43.914 monodose) ossia l'86,3% dell'obiettivo di copertura vaccinale.

Mentre non è vicino l'obiettivo dell'immunità di gregge all'80% con due dosi che, secondo l'Ats, potrebbe essere raggiunta a fine settembre, ma che secondo altre simulazioni potrebbe arrivare non prima di metà ottobre. Attualmente la copertura è pari al 69,1% della popolazione complessiva.

Negli ultimi sette giorni si è andati avanti nella campagna con circa 10mila somministrazioni al giorno delle quali circa il 70% sono prime dosi e questo fa ben sperare per il raggiungimento dell'obiettivo. A fare da traino sono soprattutto i giovani tra i 20 e i 29 anni (78% con prima dose) e i giovanissimi tra i 12 e i 18 anni (73% con una sola somministrazione), ma anche gli stranieri, spinti dai vari open day organizzati dalle Assl territoriali.

Tra le iniziative di questi giorni si può ricorda quella di oggi a Cagliari con l’Open Night dalle 18 alle 23 in piazza Garibaldi, "fortino" dei no vax e no green pass che ogni sabato organizzano un presidio con corteo. Da lunedì si partirà poi, anche in Sardegna, con la terza dosa per i primi 20-25mila cittadini immunodepressi.

(Unioneonline/s.s.)

