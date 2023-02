Nuovo allentamento degli obblighi sulla movimentazione extraregionale dei capi ovini e bovini in relazione alla malattia del cervo (Ehd) e al siero tipo tre della blu tongue (Btv3).

Dalle province di Sassari, Gallura, Nuoro e Ogliastra i capi potranno infatti essere movimentati liberamente fuori dalla Sardegna senza che sia necessaria l'esecuzione del test (Pcr) con esito negativo. Sono le nuove disposizioni comunicate dal ministero della Salute alla Regione.

L'obbligo dei test specifici per Ehd e Btv3 - spiega una nota della Regione - rimane per la movimentazione dei capi dalla provincia di Oristano, in parte della provincia del Sud Sardegna e nella parte più occidentale della Città Metropolitana di Cagliari, mentre è richiesto il test per il solo sierotipo tre della Blu Tongue nelle restanti aree della Citta Metropolitana di Cagliari e del Sud Sardegna orientale, con l’esclusione delle aree in cui sia stata riscontrata anche la circolazione virale della malattia del cervo, dove continuerà a essere richiesta la doppia Pcr (Ehd e Btv3).

