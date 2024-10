Quasi 211mila firme – 210.720 raccolte in tre mesi – sono un record assoluto.

Una valanga che cade sulla politica sarda al termine di un'estate comunque caldissima anche sul fronte della lotta all'eolico e del fotovoltaico. Sassari batte Cagliari, ma il primato assoluto, almeno in percentuale, va a Genoni, che ha superato Villanova Tulo al fotofinish.

Che l'urbanistica sia la chiave per rivendicare la specialità della Sardegna in materia l'hanno capito tutti o quasi, dalla Maddalena a Teulada, firmando la Pratobello 24 per respingere l'assalto in atto.

Nella percentuale tra sottoscrittori e numero di abitanti, punto fermo della graduatoria che è stata pubblicata sulla pagina Facebook Pratobello 24, è Genoni il paese dove si è firmato di più nell'Isola: con 440 firme, ha totalizzato il 62.68%.

Segue Villanova Tulo con 657 firme e il 58.82%. Al terzo posto Mamoiada (1.171, 54.92%) al quarto Orgosolo (1.764. 52.04%), al quinto Lodine (127, 46.01%), al sesto Albagiara (103, 41.53%).

