Variazioni e cancellazioni. Questo prevede l’offerta dei treni in Sardegna dal 15 giugno al 14 settembre, quindi per tutta l’estate, sulle tratte Cagliari-Olbia e Cagliari-Sassari. Non solo: i bus sostitutivi potrebbero subire ritardi a seconda del traffico. E ancora: «I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus», inoltre, «non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti».

L’annuncio arriva direttamente da Trenitalia, in vista di lavori di manutenzione straordinaria.

Da domenica 15 a martedì 24 giugno, gli interventi saranno effettuati tra le stazioni di Oristano e Ozieri-Chilivani: «I treni del regionale possono subire variazioni e cancellazioni tra Oristano e Sassari e tra Oristano e Olbia. Per limitare i disagi», viene aggiunto, «Regionale ha previsto corse con bus tra Oristano e Sassari/Porto Torres Marittima e viceversa e tra Oristano e Olbia Terranova e viceversa. I bus offrono sia collegamenti diretti sia con tutte le fermate intermedie».

Dal 25 giugno al 14 settembre la linea sarà interrotta «tra le stazioni di Oristano e Macomer. Per limitare i disagi, Regionale ha previsto corse bus tra Oristano e Macomer, in coincidenza con il treno Cagliari-Oristano e il treno Macomer-Sassari/Olbia».

A causa del traffico stradale «alcuni collegamenti tra Sassari e Olbia sono stati rimodulati con bus per evitare che l’attesa della coincidenza ad Ozieri Chilivani sia maggiore ai 20 minuti. Sui collegamenti Sassari–Cagliari e Olbia – Cagliari - dove attualmente c’è un trasbordo ad Ozieri-Chilivani - è stato previsto un collegamento bus da/a Oristano a Sassari/Porto Torres M.ma/Olbia con fermate intermedie e un collegamento bus da/a Oristano a Sassari/Porto Torres M.ma/Olbia senza fermate».

(Unioneonline/E.Fr.)

