Nuove risorse in arrivo dalla Regione, per un importo di 2,6 milioni di euro, per potenziare l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere nell’Isola.

A partire da questo anno scolastico, nell’ambito del programma “(Si torna) Tutti a Iscola”, è stato pubblicato l’avviso WELL (Workshops of English to Learn at Leisure), intervento basato sulla formula dei laboratori extra-curriculari da proporre in modo strutturato ai bambini e ai ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado.

«Complessivamente – dice l’assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu – saranno disponibili 2 milioni e 600mila euro, interamente destinati ai bambini delle scuole primarie sarde per progetti da attuare fra il presente e il prossimo anno scolastico».

Obiettivo del programma, «innalzare i livelli di apprendimento degli studenti delle scuole sarde nelle lingue straniere. Ciascuna scuola potrà presentare un progetto comprendente fino a 6 laboratori».

«Ogni laboratorio potrà avere una durata fra le 60 e le 120 ore, con almeno dieci bambini coinvolti - aggiunge l'assessore -. Il progetto potrà prevedere anche una successione di livelli didattici fra i diversi laboratori. Si tratta quindi di promuovere fin dall’infanzia il contatto con la lingua inglese, facendolo vivere ai bambini e alle bambine come un divertimento e alla scuola e ai genitori come un’opportunità in più».

Le attività dovranno basarsi sulla formula dei laboratori extra-curriculari in modo da facilitare l’apprendimento della lingua attraverso un approccio ludico e pratico e adatto già dai primi anni di scuola.

Sono beneficiarie dell’intervento le autonomie scolastiche statali e le scuole non statali paritarie della Sardegna.

