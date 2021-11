La prima neve della stagione è arrivata anche in Sardegna. Fonni stamattina si è svegliata con le vette imbiancate a su Separadorju, 1400 metri. Ma le temperature non sono ancora sotto lo zero, in paese la colonnina segna 6 gradi, in quota se ne sono registrati 2.

Nei prossimi giorni è previsto un abbassamento.

Secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, domenica ma soprattutto lunedì la neve scenderà sino alla bassa collina. "Per domenica e lunedì - spiegano i meteorologi - è prevista una discesa delle temperature importante anche in collina. Un flusso in arrivo dalle zone artiche farà precipitare le temperature in tutto il Mediterraneo".

