La proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 24 entra finalmente in Consiglio regionale.

Il presidente dell’assemblea, Piero Comandini, ha ufficializzato l’invio del testo alle Commissioni. Saranno ascoltati i comitati che, nell’estate 2024, avevano raccolto 211mila firme.

Una legge, dice il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, che può fermare la speculazione sull’energia: «Con le istituzioni vogliamo la collaborazione, non lo scontro, l’obiettivo deve essere per tutti la salvaguardia della Sardegna dall’assalto di pale e pannelli. Questa non è una battaglia di parte».

