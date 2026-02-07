La Pratobello entra in consiglio regionale: «No all’assalto di pale e pannelli»La proposta di legge supportata da 211mila firme inviata alle Commissioni. Il sindaco di Orgosolo Mereu: «La lotta alla speculazione riguarda tutti»
La proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 24 entra finalmente in Consiglio regionale.
Il presidente dell’assemblea, Piero Comandini, ha ufficializzato l’invio del testo alle Commissioni. Saranno ascoltati i comitati che, nell’estate 2024, avevano raccolto 211mila firme.
Una legge, dice il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, che può fermare la speculazione sull’energia: «Con le istituzioni vogliamo la collaborazione, non lo scontro, l’obiettivo deve essere per tutti la salvaguardia della Sardegna dall’assalto di pale e pannelli. Questa non è una battaglia di parte».
