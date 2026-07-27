Festeggia la Sardegna con il concorso del 10eLotto di venerdì 24 luglio. Come riporta Agipronews a Sanluri, nel Medio Campidano, un fortunato giocatore si è assicurato un colpo da 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. La giocata vincente è stata effettuata in via Garibaldi.

A Olmedo, in provincia di Sassari, centrato invece al Lotto un terno da 54mila euro sulla ruota di Napoli, in via Kennedy.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,4 milioni di euro, per un totale di oltre 716 milioni di euro da inizio 2026.

(Unioneonline)

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