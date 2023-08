Lavori iniziati a ottobre del 2019, sospesi dopo due mesi. Motivo: “Attesa dell'allaccio dell'energia elettrica”. Da allora risulta tutto fermo nel cantiere sulla Statale 293 di Giba, dove con 531 mila euro dovevano essere realizzati gli impianti di illuminazione della galleria al chilometro 40,600. In casi come questo c'è da sperare in una svista nelle schede dell'Anas che riportano lo stato di avanzamento (o lo stallo) delle opere sulle strade della Sardegna di sua competenza. Ma l'aggiornamento, si legge, è garantito allo scorso 9 agosto.

Quasi un miliardo

Le tabelle ufficiali dicono che i lavori in corso sono 95 in tutta la Sardegna. Di questi, 81 sono interventi di manutenzione, per un investimento totale di 301,42 milioni. Cinque cantieri però risultano fermi, segnati come “sospesi” o “in fase di ravvio”: valgono poco meno di 18 milioni. Più corposo il capitolo dedicato alle nuove opere: sono 14, interessano le principali strade a scorrimento veloce, e gli appalti valgono 670,44 milioni. Nessuna viene dichiarata “bloccata” o “in sospeso”. Anche se a scendere nel dettaglio si scopre che la voce “in ritardo” non c'è. Mentre Anas, al momento, gestisce poco meno di 972 milioni di euro di cantieri.

Le sospensioni

Oltre alla galleria di Giba, nell'elenco delle sospensioni ufficiali compare un altro lavoro nel Sulcis Iglesiente: il rifacimento “urgente” della pavimentazione della Statale 126 risulta congelato da maggio dell'anno scorso per “interferenza con opera d'arte al chilometro 41,5 della 196”. Più a Ovest, primi 70 chilometri della Carlo Felice: con mezzo milione bisognava sistemare i giunti di dilatazione di ponti e viadotti. Gli operai avevano iniziato lo scorso febbraio per fermarsi a giugno, al 55%. La causa: “Interferenza con altra impresa”. Sull'Orientale, invece, c'era da rifare l'asfalto fra i chilometri 86 e 106 e fra il 132 e il 223. Intervento da 4,5 milioni. La sospensione risulta per “condizioni meteo avverse per stesura conglomerato”: lo stop dell'impresa risale all'11 novembre del 2022, poi più niente. Ultimo blocco ufficiale, nelle gallerie Chighizzu a Sassari: il cantiere per l'ammodernamento degli impianti tecnologici risulta fermo da ottobre ma Anas, a giugno, ha comunicato di avere concluso l'opera.

Enrico Fresu

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sull’app

© Riproduzione riservata