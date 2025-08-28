Un tristissimo primato per la Sardegna.

L'Isola, in base ai recentissimi dati Istat che riguardano il 2024, ha il tasso di mortalità per incidenti stradali più alto in Italia, il 7,2%, contro la media nazionale del 5%.

L'Associazione familiari vittime della strada, da tempo impegnata nel campo della sensibilizzazione e della prevenzione, sottolinea che molte tragedie dipendono dal fattore umano: fatali distrazioni legati all'utilizzo del cellulare in auto, velocità eccessiva. mancate precedenze.

Tragedie evitabili che interrompono vite, creano un vuoto incolmabile, dolore e lutti. Un'altra causa è legata allo stato delle strade, alla manutenzione assente o carente, ai guardrail di vecchia concezione che rappresentano un serio fattore di rischio.

Nel video l'intervista alla vicepresidente dell'Associazione familiari vittime della strada Silvia Frisina:

Video di Massimiliano Rais

