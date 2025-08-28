Incidenti, triste primato per la Sardegna: ha il tasso di mortalità più alto d’ItaliaL’Associazione vittime della strada: «Molte tragedie evitabili. Tra le cause: distrazioni, velocità e assenza di manutenzioni»
Un tristissimo primato per la Sardegna.
L'Isola, in base ai recentissimi dati Istat che riguardano il 2024, ha il tasso di mortalità per incidenti stradali più alto in Italia, il 7,2%, contro la media nazionale del 5%.
L'Associazione familiari vittime della strada, da tempo impegnata nel campo della sensibilizzazione e della prevenzione, sottolinea che molte tragedie dipendono dal fattore umano: fatali distrazioni legati all'utilizzo del cellulare in auto, velocità eccessiva. mancate precedenze.
Tragedie evitabili che interrompono vite, creano un vuoto incolmabile, dolore e lutti. Un'altra causa è legata allo stato delle strade, alla manutenzione assente o carente, ai guardrail di vecchia concezione che rappresentano un serio fattore di rischio.
Nel video l'intervista alla vicepresidente dell'Associazione familiari vittime della strada Silvia Frisina: