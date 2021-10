Quattro incidenti sul lavoro dalle conseguenze mortali si sono registrati in Italia nelle scorse ore e due di questi in Sardegna. L’ultimo è quello avvenuto ieri a Sassari dove un operaio di Ambiente Italia, Gianuario Derudas, 43 anni, è rimasto schiacciato dal muletto che stava guidando. Giovedì sera invece Antonello Porcu stava ultimando il turno quando in un’azienda di logistica nella zona industriale di Monastir è precipitato da una pedana mobile. Il 60enne cagliaritano è morto praticamente sul colpo.

Uiltrasporti Sardegna chiede che venga aperto immediatamente un tavolo di confronto per la sicurezza sul lavoro con tutte le istituzioni preposte ai controlli e alla salvaguardia del personale. "Come Uiltrasporti e come Uil – spiega William Zonca, segretario generale – stiamo combattendo da anni una battaglia contro le morti sul lavoro con la campagna zero morti. È inaccettabile che nel 2021 si continui ancora a morire così. Abbiamo avuto due morti in meno di 24 ore”.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata