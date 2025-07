«Stiamo rivedendo la strategia nazionale e il fatto che venga messa a disposizione una sede funzionale che guarda al futuro apre alla possibilità di poter aumentare le basi aeree anche in Sardegna».

Così il sottosegretario dell'Interno, Emanuele Prisco, in merito alla lotta sugli incendi boschivi a margine della presentazione del progetto per la nuova caserma dei vigili del fuoco all'interno dell'aeroporto di Cagliari-Elmas. «Stiamo valutando una strategia di prevenzione con una presenza capillare soprattutto d'estate», ha precisato Prisco, «grazie all'apertura di dieci distaccamenti rurali ed estivi e del personale. E stiamo lavorando per risolvere le croniche carenze di personale che l'isola vive tenendo conto dei criteri di insularità».

Nei prossimi mesi ci sarà un aumento di personale: «Entro fine anno applicando il principi costituzionale dell'insularità ci sarà un rientro di personale sardo in Sardegna», ha detto il capo nazionale dei vigili del fuoco Eros Mannino, «È prevista una riqualificazione in termini di classificazione dell'aeroporto e quindi è quindi una sede in grado di ospitare anche parte della nostra flotta aerea».

