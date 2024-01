Alcuni sono fuoriuso. Qualcuno, purtroppo, «è anche precipitato». Per questo «la flotta dei nostri Canadair nel tempo si è sempre più assottigliata. Ricordo che questo aereo anfibio è stato progettato in Canada e da decenni questa società non produce più velivoli. Alcuni di quelli presenti nel nostro Paese sono fuori uso e altri purtroppo sono precipitati. E mi piace ricordare che neanche l'Unione europea ha una flotta antincendio degna di questo nome».

Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, rispondendo a una domanda durante un'audizione che sollecitava la presenza di un canadair in Sardegna per poter abbreviare i tempi di intervento in caso di incendio.

Per la costruzione di nuovi aerei «abbiamo interessato due gruppi industriali, uno dei quali ha già un progetto per uno molto somigliante ai canadair. Al momento ci sono due trattative parallele: una con la ex Canadair e un'altra con Leonardo».

Rispetto a questo stato di cose, ha aggiunto Musumeci, «non voglio farmi illusioni che con l'esiguità dei velivoli in dotazione uno di questi possa essere consegnato alla Sardegna. Lo dico senza polemica, ma negli anni scorsi nessun governo ha pensato a questo tema, che è importante».

