Elicotteri del Corpo forestale in azione in quattro Comuni della Sardegna, per domare altrettanti incendi divampati in poche ore.

I mezzi aerei sono dovuti intervenire in supporto alle squadre anti-incendio di terra nel territorio di Burgos, in quello di Usuellus e poi a Villasor, dove – nella zona di Cuccuru Bobboi – sono andati in fumo circa quattro ettari di incolti.

Tre elicotteri della Forestale e uno dell’Aeronautica militare hanno invece sorvolato la zona di Riu Spanu de Porcu, a Serdiana, per domare un rogo che ha percorso una superficie di circa 5 ettari di incolti.

Complessivamente, sono stati 9 gli incendi domati nell’Isola nella giornata di mercoledì 17 agosto 2022.

