In Sardegna venerdì di pioggia, nuova allerta per mareggiate: «Onde di 5 metri»Avviso della Protezione civile regionale per le coste occidentali e meridionali
Qualche pioggia, che ha determinato l’emanazione di un avviso di allerta gialla per rischio idraulico (che riguarda quindi la tenuta dei corsi d’acqua) per la Sardegna centrale e nordoccidentale, ma soprattutto forte vento.
Sono i fenomeni meteo che caratterizzeranno l’Isola nella giornata di domani, venerdì 6 febbraio, stando ai bollettini diramati dalla Protezione civile regionale.
«Dalle prime ore e fino al pomeriggio/sera sulla Sardegna sono previste mareggiate da ovest sud-ovest lungo le coste occidentali e lungo i settori esposti meridionali, con altezza d’onda significativa al largo prossima ai 5 metri nelle prime sei ore, e periodo medio intorno a 10 secondi».
Nel prosieguo della giornata «il moto ondoso tenderà lentamente a calare, con altezza d’onda significativa al largo che nel pomeriggio si manterrà ancora superiore ai 3 m e periodo medio intorno a 8-9 al secondo».
(Unioneonline/E.Fr.)