Il fuoco non dà tregua alla Sardegna. Anche oggi la macchina dell’antincendio ha dovuto lavorare diverse ore per spegnere numerosi incendi divampati dall’Oristanese al Cagliaritano.

Nel pomeriggio le prime segnalazioni sono arrivate per tre roghi accesi a Siamaggiore in località Sa Nassa, a Nurachi (vicino alla statale 292 Nord Occidentale Sarda) e Uras in località Canale Acque Alte.

L'incendio a Silius

Situazione più grave nel territorio di Guspini, nel Medio Campidano, dove un incendio ha interessato la località Pauli Sirbanu. Date le dimensioni del rogo, è stato necessario l’arrivo di due elicotteri della flotta regionale, decollati dalle basi operative di Fenosu e Villasalto.

È andata peggio a Silius per un rogo in una zona boschiva in località Castello Sassai. Assieme a un elicottero e un Superpuma, da Olbia e Ciampino sono arrivati due canadair.

Incendio a Guspini

Nel Cagliaritano ci sono stati incendi a Capoterra, Quartu, Quartucciu, Sestu e Monserrato.

A Capoterra un vasto rogo di vegetazione sì è sviluppato in località Pisighittu: le fiamme si sono propagate tra le sterpaglie e alcuni canneti raggiungendo dei terreni agricoli e alcuni cortili di abitazioni private. A fuoco attrezzature, masserizie, carcasse d'auto in disuso. Alcune persone in via precauzionale si sono dovute allontanare dalle abitazioni.

Sul posto assieme ai vigili del fuoco di Cagliari anche un elicottero della flotta antincendio regionale, squadre di Protezione civile e la Polizia locale di Capoterra per la gestione della viabilità.

Vigili del fuoco al lavoro anche nelle campagne vicine alla strada provinciale 8 a Sestu. Le fiamme propagandosi tra le sterpaglie avevano coinvolto dei terreni privati e lambito alcune case sparse della zona.

A Quartu in località is Ammostus, fra “Is Funtaneddas” e la via dell’Autonomia regionale sono stati inceneriti diversi ettari di terreno, danneggiata una abitazione di campagna e un’auto. Tra le fiamme sono state trovate anche alcune bombole di Gpl che hanno rallentato le operazioni di spegnimento.

A Quartucciu in fiamme quasi cinque ettari di terreno nelle vicinanze del carcere minorile. Le fiamme sono state bloccate anche grazie ad una ruspa di un privato cittadino che ha realizzato una fascia parafuoco prima che il fuoco aggredisse alcune case e un uliveto.

(Unioneonline/A.D)

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