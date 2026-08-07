Il 35enne sardo, dopo dieci anni di attività sindacale, entra nella segreteria nazionale del Sindacato autonomo della Polizia penitenziaria.

Nuovo incarico nazionale per Giacomo Mascia, 35 anni, originario di Goni. È stato nominato segretario nazionale del Si.N.A.P.Pe, il Sindacato nazionale autonomo della Polizia penitenziaria. La nomina è arrivata il 6 agosto con la firma del segretario generale Roberto Santini. Mascia, che fino a pochi giorni fa ricopriva l’incarico di segretario regionale aggiunto in Sardegna, approda alla segreteria nazionale dopo dieci anni di attività sindacale. Tra gli obiettivi indicati dal sindacato ci sono il miglioramento delle condizioni di lavoro del personale, la sicurezza negli istituti penitenziari e la tutela dei diritti degli agenti.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità», ha dichiarato Mascia, sottolineando il momento difficile attraversato dalla Polizia penitenziaria e assicurando il proprio impegno «per dare voce e dignità a tutte le donne e gli uomini in divisa». Il nuovo segretario nazionale ha poi ringraziato i colleghi che negli anni gli hanno garantito sostegno e fiducia. «Sono consapevole che ci sia tanto lavoro da fare per garantire condizioni di lavoro ottimali per la Polizia penitenziaria», ha aggiunto, ribadendo la volontà del sindacato di continuare a essere presente al fianco del personale.

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