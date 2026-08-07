L’accensione della spia che segnala la mancata estensione del carrello d’atterraggio ha fatto scattare la procedura d’emergenza all’aeroporto di Elmas. L’aereo, un Cessna Citation C680A, marche D-CAWL, di proprietà della compagnia Aerowest, era partito da Nizza alle 9,50. Il suo arrivo nello scalo cagliaritano era previsto alle 10,50. Tutto è filato liscio, sino a quando il velivolo ha lasciato Capo Carbonara per stabilizzarsi per la procedura Ils per la pista 32 del Mario Mameli.

Qui sono iniziati i problemi, dopo che i piloti hanno abbassato la leva di atterraggio si è accesa la spia di anomalia.

Immediatamente il comandante ha avvisato la torre di controllo dichiarando l‘emergenza. In pochi secondi si è messa in moto la macchina dei soccorsi, con i Vigili del fuoco pronti a ogni evenienza. Il controllore ha disposto il passaggio a bassa quota per il controllo “a vista”. La procedura, eseguita due volte, ha consentito di capire che il carrello era regolarmente abbassato e probabilmente si trattava di un contatto. Il Cessna è atterrato alle 11,17.

L’anomalia ha costretto altri cinque voli in arrivo a Cagliari (da Roma, Parigi, due da Milano, Bruxelles) a compiere circuiti d’attesa sul Vor di Capo Carbonara.

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