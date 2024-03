Castelsardo ha riconfermato, anche per il 2024, il prestigioso premio di “Comune Plastic Free”. Il riconoscimento a forma di tartaruga ideato e promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata nel contrastare l’inquinamento da plastica, è stato consegnato, nei giorni scorsi, in occasione dell'evento svolto a Milano al Teatro Carcano.

I 111 Comuni italiani premiati hanno superato una valutazione basata su 23 punti, suddivisi su 5 pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la Onlus.

In Sardegna, sono solo sette i Comuni Plastic Free che si sono aggiudicati l’ambito riconoscimento: Aglientu, Badesi, Castelsardo, Olbia, Stintino (Sassari); Teulada (Sud Sardegna); Elmas (Cagliari). Solo Castelsardo ed Elmas hanno riconfermato il premio, conquistato per la prima volta nel 2023.

All’evento, tenuto sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Comune di Milano, hanno partecipato diverse autorità: dal sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, che ha ricevuto il riconoscimento per la prima volta, alla vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. Il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha affidato i suoi saluti ad un video-messaggio: «Il Governo è impegnato nel contrastare l'inquinamento da plastica con norme, leggi e finanziamenti anche alla ricerca, ma serve uno sforzo collettivo e tutti siamo chiamati a consumare meno, riducendo gli sprechi e recuperando materiali».

«In un biennio, siamo passati da 49 a 111 Comuni Plastic Free, segno che l’impegno delle amministrazioni locali, sostenuto dai nostri volontari e referenti, si diffonde sempre più – ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Per il prossimo anno, renderemo la partecipazione dei Comuni più agevole, digitalizzando le procedure. Ma la grande sfida che ci attende è quella dell’internazionalizzazione: varcheremo i confini nazionali con l’obiettivo, nei prossimi anni, di sensibilizzare sino ad un miliardo di persone, a partire dall’Europa».

Per l’assessore alle Politiche ambientali di Castelsardo Roberto Fiori «riconfermarsi è sempre difficile, soprattutto in occasione di riconoscimenti per i comuni virtuosi che si impegnano a tutelare l’ambiente per le future generazioni».

